Глава МИД Венесуэлы обсудил с коллегой из Азербайджана отношения с США и ситуацию в стране

Иван Хиль Пинто отметил, что президентские полномочия в стране осуществляются в штатном режиме, а государственные институты продолжают функционировать

БАКУ, 13 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым рассказал о продолжающемся диалоге между Каракасом и Вашингтоном, а также о возобновлении деятельности американских компаний в энергетическом секторе страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

По информации внешнеполитического ведомства, венесуэльский министр подробно проинформировал о последних событиях в своей стране. Он отметил, что президентские полномочия в стране осуществляются в штатном режиме, а государственные институты продолжают функционировать.

"Наряду с этим министр подчеркнул, что диалог с американской стороной продолжается, деятельность американских компаний, в частности в энергетическом секторе, возобновляется, а также ведутся переговоры о взаимном возобновлении работы дипломатических представительств", - приводит подробности беседы пресс-служба азербайджанского МИД.

Согласно информации, в ходе беседы были также обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Баку и Каракасом. "Министры подчеркнули важность продолжения усилий по развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Венесуэлой, а также основанного на взаимной поддержке и солидарности сотрудничества в рамках международных организаций, в частности ООН и Движения неприсоединения", - отмечается в сообщении.