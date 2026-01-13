Делегация ХАМАС прибыла в Каир

Движение ожидает встречу с представителями египетского истеблишмента

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с лидером переговорной группы радикалов Халилем аль-Хейей прибыла в Каир. Об этом говорится в пресс-релизе движения.

Как ожидается, представители ХАМАС "встретятся с представителями египетского истеблишмента" и обсудят с ними "завершение первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа и скорейший переход к реализации второй стадии сделки", следует из документа, опубликованного в Telegram-канале движения.