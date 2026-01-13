Axios: Уиткофф провел тайную встречу с сыном последнего шаха Ирана

Как указал высокопоставленный американский чиновник, она состоялась на минувших выходных

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф провел тайную встречу с возглавляющим иранскую оппозицию старшим сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

Как указал высокопоставленный американский чиновник, встреча состоялась на минувших выходных. По данным портала, это первый подобный контакт на высоком уровне между администрацией США и оппозиционными силами после начала массовых демонстраций и беспорядков в Иране.

"Пехлеви пытается позиционировать себя в качестве переходного лидера на случай падения режима", - пишет Axios.