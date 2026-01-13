В ООН обеспокоены эскалацией военной риторики в ситуации вокруг Ирана

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана

Редакция сайта ТАСС

ООН, 13 января. /ТАСС/. ООН обеспокоена частотой связанных с военными действиями высказываний в ситуации вокруг Ирана, считает важным, чтобы все страны стремились к дипломатии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. "Мы, безусловно, крайне обеспокоены ростом военной риторики, которую мы наблюдаем в ситуации вокруг Ирана, - сказал он. - Крайне важно, чтобы все государства стремились к дипломатии, а не к военной риторике".

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.