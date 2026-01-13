ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трамп отказался сообщить, какую именно помощь США окажут оппозиции в Иране

Президент Соединенных Штатов заявил, что журналистам "придется это выяснить"
Редакция сайта ТАСС
18:46

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, какую помощь его администрация планирует оказать оппозиции в Иране.

Журналисты попросили его прокомментировать, что он имел в виду, когда он обратился в Truth Social к участникам акций протеста с призывом продолжать беспорядки, добавив, что "помощь уже в пути". "Вам придется это выяснить. Извините", - ответил американский лидер журналистам. 

