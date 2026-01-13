Hankyoreh: суд Южной Кореи объявит вердикт по делу экс-президента 19 февраля

По словам стороны обвинения, Юн Сок Ёля следует наказать строже, чем бывших президентов Чон Ду Хвана и Ро Дэ У

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. Суд первой инстанции объявит свой вердикт по делу о мятеже в отношении бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля 19 февраля. Об этом сообщила газета Hankyoreh.

Ранее в Центральном окружном суде Сеула прокуратура в ходе последнего слушания с участием сторон запросила смертную казнь для Юн Сок Ёля. По словам обвинения, Юн Сок Ёля следует наказать строже, чем бывших президентов Чон Ду Хвана и Ро Дэ У, чтобы не допустить повторения ситуации с военным положением. Представитель специального прокурора также отметил, что Юн Сок Ёль не проявил раскаяния из-за своих действий. Южнокорейские СМИ указывают на "ухмылку" Юн Сок Ёля, когда прокуратура запросила смертную казнь.

При этом в Республике Корея смертная казнь не применяется с 1997 года, хотя и остается в уголовном кодексе. Из слов помощника специального прокурора Пак Ок Су в ходе слушаний следует, что само обвинение сомневается в том, что смертная казнь будет приведена в исполнение. Он отметил, что Республика Корея фактически входит в число стран с негласным мораторием на смертную казнь. "Республику Корея называют страной, в которой [фактически] отказались от смертной казни, но прокуратура добивается смертной казни, такие приговоры оглашаются", - рассказал помощник специального прокурора. Он пояснил, что такое ходатайство отражает "стремление общества к неотвратимости наказания".

В 1996 году Чон Ду Хван и Ро Дэ У были приговорены к смертной казни и 22 годам тюрьмы соответственно. Чон Ду Хван был обвинен в мятеже, государственной измене и коррупции из-за военного переворота под его руководством в 1979 году и подавления продемократического восстания в Кванджу в 1980 году. Но апелляционная инстанция и Верховный суд заменили Чон Ду Хвану казнь на пожизненное заключение. В 1997 году президент Республики Корея Ким Ён Сам в интересах национального единства помиловал Чон Ду Хвана и Ро Дэ У.

Судебная система в Республике Корея трехуровневая - суд первой инстанции, апелляционный суд и Верховный суд.