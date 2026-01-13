Генсек ОБСЕ принял верительные грамоты нового постпреда России

Документы Феридуну Синирлиоглу передал Дмитрий Полянский

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу принял верительные грамоты, которые ему передал новый постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Я был рад принять верительные грамоты постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрия Полянского", - написал он в X.

Полянский сменил на этом посту Александра Лукашевича, десятилетняя командировка которого завершилась в декабре 2025 года.