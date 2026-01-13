Трамп счел, что в Иране погибло "слишком много" демонстрантов

При этом американский лидер признал, что достоверной информацией на этот счет не располагает

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в Иране погибло "слишком много" участников акций протеста.

Комментируя данные о погибших в результате акций протеста в исламской республике, американский лидер признал, что достоверной информацией на этот счет он не располагает.

"Никто не был в состоянии привести мне точные числа. <...> Я видел и намного более высокие, и намного более низкие числа", - сказал руководитель американской администрации, имея в виду утверждения западных СМИ о едва ли не тысячах погибших в Иране демонстрантов.

"Мы, вероятно, узнаем [точно] в ближайшие сутки", - отметил Трамп, беседуя с журналистами в Детройте (штат Мичиган), куда он отправился с рабочей поездкой.

"Думаю, много [погибших]", - добавил президент.

При этом он утверждал, что в Иране погибло "слишком много [участников акций протеста], каким бы ни было [это число]".

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана.