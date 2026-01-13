На Украине растет число уклонистов, пытающихся бежать в Белоруссию

По данным Госпогранслужбы республики, за два года оно выросло в 365 раз

© AP Photo/ Daniel Cole

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число мужчин призывного возраста, пытающихся сбежать с Украины в Белоруссию, продолжает активно увеличиваться, за два года оно возросло в 356 раз. Об этом сообщило издание "Следствие Инфо" со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины.

Согласно данным, которые ведомство предоставило в ответ на запрос издания, в 2025 году за незаконную попытку пересечения границы с Белоруссией были задержаны 1 424 мужчины призывного возраста. Это в четыре раза больше, чем в 2024 году, когда были задержаны 326 уклонистов. И в 356 раз больше по сравнению с 2023 годом, когда были задержаны лишь четверо мужчин.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал изданию, что границу с Белоруссией пытаются усилить фортификациями и инженерными сооружениями.

По подсчетам издания, Белоруссия - единственная из соседних стран, на границе с которой существенно возросло число задержанных мужчин призывного возраста. По количеству задержаний граница с Белоруссией даже обошла направление Польши. Уточняется, что лидерство сохраняет граница с Румынией, где за 2025 год задержали 10 066 мужчин при попытке побега. На втором месте граница с Молдавией, где задержаны 4 937 уклонистов. Далее идут Словакия и Венгрия с 2 265 и 1 841 задержанными соответственно. На границе с Польшей были задержаны 511 мужчин.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. А мужчины стараются любыми способами откупиться или выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Они пытаются пересечь границу вплавь или через горы, кроме того, пограничники задерживали мужчин, которые маскировались под животных, надевали маскхалаты, а также пытались выехать под видом скорой помощи.