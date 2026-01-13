Трамп: Китай стал одним из крупнейших налогоплательщиков США

По словам президента США, факты убедительно показывают, что тарифы оплачивают не американские потребители, а иностранные государства и посредники

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за введенных его администрацией таможенных пошлин Китай превратился в один из крупнейших источников дохода для американского бюджета. Об этом он сказал во время своего выступления в Детройте (штат Мичиган).

"Китай в настоящее время является одним из наших крупнейших налогоплательщиков. Китай, вы когда-нибудь поверили бы, что услышите такое", - сказал он.

"Факты убедительно показывают, что тарифы оплачивают не американские потребители, а иностранные государства и посредники. [Министр финансов США] Скотт [Бессент] уже обсуждал это с нами ранее: пошлины оплачивают посредники", - добавил Трамп.