Главком Хатами: армия Ирана сейчас более боеспособна, чем до войны с Израилем

Опыт боевых действий в июне 2025 года укрепил способность иранских ВС защищать безопасность и суверенитет исламской республики, отметил генерал-майор Вооруженных сил государства

РАБАТ, 13 января. /ТАСС/. Иранская армия в настоящее время гораздо более боеспособна и скоординирована, чем до вооруженного противостояния с Израилем в июне 2025 года, которое в Иране называют "12-дневной войной". Такое мнение высказал главком Вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Амир Хатами.

"Иранские вооруженные силы сейчас значительно более боеспособны, чем до "12-дневной войны", которая стала уникальным опытом для иранской армии, способствовала развитию военных возможностей, повышению уровня подготовки войск и координации между отдельными формированиями", - отметил иранский генерал, слова которого привел новостной портал Baghdad today. По его утверждению, опыт боевых действий в июне 2025 года "укрепил способность иранских вооруженных сил противостоять различным потенциальным агрессивным сценариям и защищать безопасность и суверенитет исламской республики".

Хатами указал, что, по его мнению, нынешние угрозы в адрес Тегерана "являются реальными" и иранские ВС относятся к ним "с предельной серьезностью при самом высоком уровне готовности". "Подготовка иранской армии, - добавил генерал, - полностью соответствует характеру этих угроз".