Лукашенко не знает, в какую сторону повернется "этот бешеный, ошалевший мир"

Президент Белоруссии обратил внимание, что в этой ситуации представители СМИ, журналисты находятся на "переднем крае"

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что, обладая массой информации, не знает, в какую сторону повернется "этот бешеный, ошалевший мир". Об этом глава республики сказал на приеме на старый Новый год, передает агентство БелТА.

Он обратил внимание, что в подобной ситуации представители СМИ, журналисты находятся "на переднем крае". По мнению Лукашенко, информационная повестка перегружена огромным количеством интерпретаций, которые не всегда являются корректными и часто бывают лживыми.

Глава государства также обратился к представителям силового блока, которые традиционно присутствуют на приеме. Лукашенко убежден, что все белорусы и гости вечера знают, что "мир и безопасность в стране держатся прежде всего на плечах с погонами", а также, что каждый посвятивший себя "беззаветному служению" Белорусии является эталоном чести и доблести.