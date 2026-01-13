ТАСС: Фидан обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в стране

Источник в турецком МИД не привел подробности разговора с Аббасом Арагчи

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 13 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с иранским коллегой Аббасом Арагчи ситуацию в Иране. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

"В ходе разговора обсуждались последние события в Иране", - отметили в министерстве, не приведя подробностей.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Ожидается, что в ближайшее время ему представят варианты реагирования на события в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям внутри страны.