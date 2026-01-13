WSJ: Катар, Оман и Саудовская Аравия отговаривают США от удара по Ирану
НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, Оман и Катар, предостерегают США от нанесения нового удара по Ирану, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По ее сведениям, в ходе непубличных контактов упомянутые арабские страны указали американской администрации, что попытка осуществить подобные действия станет потрясением для нефтяных рынков и в конечном итоге нанесет ущерб экономике США.
Эр-Рияд также известил Вашингтон, что не собирается быть втянутым в конфликт с участием США и Ирана, а также не даст разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов.
29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Ожидается, что в ближайшее время ему представят варианты реагирования на события в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям внутри страны.