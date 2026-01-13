WSJ: Катар, Оман и Саудовская Аравия отговаривают США от удара по Ирану

Упомянутые арабские страны указали американской администрации, что попытка осуществить подобные действия станет потрясением для нефтяных рынков, передает газета со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, Оман и Катар, предостерегают США от нанесения нового удара по Ирану, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в ходе непубличных контактов упомянутые арабские страны указали американской администрации, что попытка осуществить подобные действия станет потрясением для нефтяных рынков и в конечном итоге нанесет ущерб экономике США.

Эр-Рияд также известил Вашингтон, что не собирается быть втянутым в конфликт с участием США и Ирана, а также не даст разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана. Ожидается, что в ближайшее время ему представят варианты реагирования на события в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям внутри страны.