Британия и Польша объявили об углублении сотрудничества в сфере ПВО

Стороны договорились изучить новые возможности для противодействия различным воздушным угрозам, говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Великобритания и Польша усилят военное сотрудничество, приоритетом которого станет повышение возможностей по противодействию воздушным нападениям. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства по итогам рабочего визита в Лондон президента Польши Кароля Навроцкого.

"Способность Великобритании и Польши уничтожать воздушные и ракетные угрозы будет усилена за счет углубления сотрудничества между двумя странами", - говорится в коммюнике. Так, стороны договорились изучить возможности по разработке и закупкам "новых возможностей для противодействия различным воздушным угрозам". Они также условились начать совместные тренировки "в виртуальных условиях, чтобы улучшить координацию в сфере противовоздушной обороны без затрат и угроз, которые заключают в себе настоящие учения".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Навроцкий во время встречи на Даунинг-стрит договорились "усилить взаимодействие в тренировке пилотов вертолетов". Первые восемь польских пилотов должны прибыть в Великобританию для прохождения обучения летом этого года.

Глава Минобороны королевства Джон Хили назвал эти договоренности "еще одним примером того, как Великобритания и Польша наращивают усилия по защите Европы и уменьшения угрозы", которую якобы представляет Россия.

Стармер и Навроцкий также затронули тему Украины, высказавшись за достижение "справедливого и долгосрочного мира", и обсудили вопросы так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Киеву и предоставления Украине гарантий безопасности.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин ранее отметил в интервью Sky News, что заявления политического руководства королевства и Европы об угрозе, которую якобы представляет Россия, вызывают беспокойство, так как увеличивают риск конфликта. Ранее глава дипмиссии указывал также на то, что агрессивная риторика в адрес России со стороны представителей британского правительства призвана отвлечь внимание населения от накопившихся социально-экономических проблем.