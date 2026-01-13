"Страна": жители Киева массово скупают хлеб, опасаясь закрытия магазинов

Украинские СМИ ранее писали, что в городе уже наблюдается дефицит хлеба

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Жители Киева и Киевской области массово скупают хлеб, так как опасаются закрытия магазинов из-за блэкаута. Об этом сообщает издание "Страна".

На фотографиях и видеозаписях, приложенных к сообщению, видны пустые хлебные полки. Издание связывает происходящее с тем, что ранее несколько торговых сетей приняли решение о закрытии части магазинов из-за длительного отключения электричества. Множество украинских СМИ написали, что в городе уже наблюдается дефицит хлеба.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры.

Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья было приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы. Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои.