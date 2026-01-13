Трамп пошутил про возможный провал операции в Венесуэле

По словам президента, в случае неудачи он бы сделал вид, что был против атаки на республику

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пошутил, что в случае провала операции американского спецназа в Венесуэле по похищению президента страны Николаса Мадуро он сделал бы вид, что с самого начала выступал против ее проведения. Об этом он сказал во время выступления в Детройте (штат Мичиган).

Американский лидер отметил, что представители оппозиционной ему Демократической партии критикуют его за эту операцию. "Почему они против атаки на Венесуэлу? Они выступают против этого нападения уже после того, как узнали, что это была, вероятно, самая успешная атака. Пожалуй, самое талантливое и блестящее, тактически выверенное нападение, которое у нас было, может быть, за последние 100 лет. И они против него", - сказал Трамп.

"Если бы атака провалилась, я бы, вероятно, тоже поступил так: изменил бы свою позицию. Я был бы за. А если бы она провалилась, сказал бы: "Я же говорил им не делать этого". Так они и поступают. Но здесь мы имеем одну из самых успешных атак за всю историю, и они все равно находят способ быть против нее", - резюмировал он.