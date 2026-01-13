Кипр отказал в убежище россиянину, подозреваемому в причастности к терроризму

Власти республики сочли, что гражданин России представляет угрозу безопасности острова

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 13 января. /ТАСС/. Административный суд Республики Кипр снял юридические препоны для начала процедуры экстрадиции в РФ гражданина России, который подозревается в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщило Кипрское информационное агентство.

В сообщении отмечается, что суд, заседания которого по рассмотрению данного дела проходили в закрытом режиме, отклонил апелляцию россиянина, имя которого не приводится, на решение властей острова о признании его незаконно прибывшим иммигрантом. Это решение также сопровождалось сопутствующими приказами о его аресте и последующей экстрадиции в Россию.

Как указывается в сообщении, россиянин прибыл на Кипр через северную часть острова, находящуюся под оккупацией войск Турции, что квалифицируется официальными властями Кипра как противозаконные действия. Он был задержан на пешеходном контрольно-пропускном посту "Ледра" в Никосии при попытке пройти в южную, греко-кипрскую часть острова. Непосредственным же поводом для ареста россиянина стала его идентификация как лица, в отношении которого российской стороной на основании подозрений в причастности к терроризму было выписано международное "красное уведомление".

После своего задержания россиянин подал кипрским властям два прошения: сначала - о предоставлении ему на острове убежища, а затем - международной защиты. Однако оба они были отклонены, так как власти сочли, что россиянин представляет угрозу безопасности острова.