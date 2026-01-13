Иран и Ирак намерены не допускать проникновения террористов через границу
РАБАТ, 13 января. /ТАСС/. Службы национальной безопасности Ирана и Ирака намерены координировать свои действия, чтобы не допустить проникновения террористов через границу между двумя государствами. Об этом заявили во время телефонного разговора, который провели советник главы иракского правительства по нацбезопасности Касем аль-Араджи и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Стороны подчеркнули важность обеспечения безопасности общей границы и укрепления координации для предотвращения любых попыток проникновения террористических групп между двумя соседними странами", - указывается в сообщении, процитированном иракским агентством INA. Отмечается также, что аль-Араджи и Лариджани обсудили "последние события в регионе".