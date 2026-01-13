В Раде призвали ввести чрезвычайное положение из-за ситуации в Киеве

Депутат парламента Алексей Кучеренко считает, что объявить в городе этот режим следовало уже давно

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Ратмиров/ ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Украинские власти имеются все основания для объявления чрезвычайного положения из-за проблем с энергоснабжением Киева. Об этом заявил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"То, что сегодня в Киевском регионе происходит - в Киеве и пригороде, - это, безусловно, чрезвычайное положение, которое, по моему мнению, давно нужно было объявлять и вводить очень серьезный, жесткий механизм управления и распределения ресурса, которого не хватает. Это чрезвычайное положение, должны действовать совсем другие механизмы, ответственность, управление, четкие, жесткие команды, никакой самодеятельности не может быть, никаких в этой ситуации не может быть, извините, - Рада голосует или не голосует. Тут должна быть построена жесткая вертикаль", - сказал он в эфире YouTube-канала "Суперпозиция".

По его словам, нынешняя модель управления в чрезвычайных условиях не работает. Кучеренко, в частности, сообщил о необходимости ввести режим ЧП Денису Шмыгалю, которого, как ожидалось, Рада назначит министром энергетики. "Я об этом сказал сегодня Шмыгалю на заседании комитета <...> Согласно закону, у нас все есть основания объявить чрезвычайное положение в энергетике, а уже и не только в энергетике, потому что там и вода, и жизнедеятельность, и так далее, то, возможно, это в целом чрезвычайное положение", - добавил депутат.

Сам Шмыгаль, выступая 13 января в парламенте, заявил, что Украина сейчас переживает острую фазу энергетического кризиса, а последние повреждения инфраструктуры стали особенно болезненными. Голосование за назначение Шмыгаля министром энергетики было провалено, в среду планируется рассмотреть вопрос повторно.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры.

Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья было приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы. Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои.