Трамп назвал главу ФРС придурком и призвал его снизить процентную ставку

Президент также заявил, что Джерома Пауэлла "скоро не будет"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп назвал руководителя Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джерома Пауэлла придурком и призвал его снизить базовую процентную ставку.

"Этого придурка скоро не будет", - заявил американский лидер, имея в виду Пауэлла, в своем выступлении в Экономическом клубе Детройта (штат Мичиган), в который прибыл с рабочей поездкой.

"У нас очень низкая инфляция. Это дало бы Опаздывающему Пауэллу шанс обеспечить нам крупное прекрасное снижение ставки. Это было бы здорово для страны", - сказал Трамп журналистам в Белом доме незадолго до прибытия в Детройт.

Президент США неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года.

ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.

Пауэлл заявил 11 января, что Министерство юстиции - генеральная прокуратура США готовится предъявить ему уголовные обвинения. Как пояснил глава регулятора, они связаны с выступлением на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса в июне 2025 года. Его выступление касалось проекта реконструкции комплекса зданий ФРС. По словам Пауэлла, этот беспрецедентный шаг Минюста США "следует рассматривать в более широком контексте угроз и давления со стороны [американской] администрации" на ФРС.