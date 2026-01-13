Трамп заявил о намерении оказать помощь протестующим в Иране
Редакция сайта ТАСС
21:07
обновлено 21:19
ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон намерен оказать протестующим в Иране разного рода помощь, в том числе в сфере экономики. С таким заявлением он выступил в интервью телекомпании CBS.
"В пути очень много помощи в разных формах, в том числе экономическая помощь с нашей стороны", - заявил Трамп, отвечая на просьбу пояснить, какого рода помощь США намерены оказать протестующим в исламской республике.