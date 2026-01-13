"Страна": в офисе партии Тимошенко проходят обыски

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, главу одной из фракции Верховной рады подозревают в подкупе депутатов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Петр Сивков/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что разоблачило некоего главу парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии. По данным депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), это лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Ведомство ни имени фигуранта, ни названий партий не уточняет, лишь обещает "подробности позже". "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - прим. ТАСС) разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование за или против конкретных законопроектов", - говорится в сообщении в Telegram-канале НАБУ.

Вскоре издание "Страна" сообщило, что в офисе партии "Батькивщина" проходят обыски.

"Таки Юлия Тимошенко. Она вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение. Кто-то из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ", - написал после этого Гончаренко.