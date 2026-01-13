Трамп заявил, что в ситуации с Ираном США намерены победить

Американский президент добавил, что Вашингтону не нравится происходящее в республике

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены одержать победу в Иране. Об этом он сказал в интервью телекомпании CBS.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Конечная цель - победить. Мне нравится побеждать", - сказал он.

Трампа попросили уточнить, что именно он имеет в виду под этими словами. "Давайте определим это по Венесуэле. Давайте определим это по [главарю террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакру] аль-Багдади. Он был уничтожен. Давайте определим это по [убитому генералу Корпуса стражей исламской революции Касему] Сулеймани, и давайте определим это по Ирану, где мы уничтожили их иранскую ядерную угрозу за примерно 15 минут, как только [бомбардировщики] B-2 туда добрались", - сказал он в ответ.

"Мы не хотим, чтобы происходило то, что сейчас имеет место в Иране. И, знаете, если они хотят протестов, то это одно дело. Но когда они начинают убивать тысячи людей, - а теперь вы говорите мне о виселицах, - посмотрим, чем это для них закончится. Это не закончится хорошо", - резюмировал Трамп.