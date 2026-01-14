Трамп назвал себя высокоморальным человеком в международной политике

Президент США сообщил, что не любит наблюдать, как страдают люди

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил тезис о том, что главным сдерживающим фактором на международной арене для него является собственная мораль. С таким заявлением он выступил в интервью телекомпании CBS, вышедшем в эфир 13 января.

"Я говорю о морали, я высокоморальный человек. Я не люблю наблюдать смерть, я не люблю наблюдать, как страдают наши люди. Я также не люблю наблюдать страдания людей по другую сторону", - заявил он, отвечая на вопрос о том, что его сдерживает в принятии решений на международной арене.

"Когда мы зашли в Венесуэлу, мы не понесли потерь, но с другой стороны погибло множество людей. Мне это не нравится", - продолжил Трамп. "Поэтому, да, [принятие решений] ограничивается моралью, а у меня очень высокая мораль, этим оно и ограничивается", - подчеркнул хозяин Белого дома. На уточняющий вопрос о том, ограничивают ли его полномочия как главнокомандующего конституция США и суды, Трамп заявил, что "это само собой разумеется".

Ранее в интервью газете The New York Times Трамп заявил, что его полномочия ограничены лишь его "собственной моралью", отвергнув при этом значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи.