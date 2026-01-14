Reuters: США намерены задержать десятки связанных с Венесуэлой танкеров

Было подано множество запросов на гражданскую конфискацию в окружные суды, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

© Edgar Frias/ AP Photo

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Администрация США запросила судебные ордеры на задержание еще нескольких десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Читайте также Атака США на Венесуэлу и планы на Гренландию. События новогодних каникул

По их данным, было подано множество запросов на гражданскую конфискацию в окружные суды, в основном в столице США Вашингтоне.

Источники уточняют, что, хотя 9 января американская сторона приостановила задержание судов, США готовы возобновить действия против кораблей, перевозку нефти которыми они не санкционируют.

12 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что вашингтонская администрация продолжит захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения властей США.

Береговая охрана США 7 января провела операцию по задержанию нефтяного танкера "Маринера" у берегов Латинской Америки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Белый дом утверждает, что танкер "Маринера" является частью теневого флота Венесуэлы и незаконно транспортировал нефть в нарушение санкций США.

9 января береговая охрана США взяла под контроль очередной нефтяной танкер Olina, ставший пятым судном, захваченным Вашингтоном в рамках их санкционной политики.