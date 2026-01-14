Депутат Шеремет: безопасность солдат Британии на Украине нельзя гарантировать

Британский Генштаб должен понимать, что "Россия не является привычным им беззащитным гражданским судном в открытом море и сможет постоять за себя", отметил член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Безопасность военнослужащих Великобритании не может быть гарантирована в случае их отправки на Украину после СВО. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

"Генштаб Британии в случае отправки на Украину своих военнослужащих и военной техники должен понимать, что Россия не является привычным им беззащитным гражданским судном в открытом море и сможет постоять за себя. Их агрессивные действия будут восприняты как экспансия, а их военные станут законной целью, поэтому английские солдаты едут в одну сторону без возможности вернуться домой, пополнив своими именами многочисленные ряды памятников своих самонадеянных пращуров", - считает депутат.

Ранее начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании маршал авиации Ричард Найтон заявил, что не отправит военных на Украину в случае завершения конфликта, если не будет уверен в их безопасности.