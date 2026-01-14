ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Каллас анонсировала 20-й пакет санкций ЕС против России

Список ограничений будет готов в феврале, отметила глава евродипломатии
04:16

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

© Sean Gallup/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Евросоюз намерен подготовить 20-й пакет санкций против РФ в феврале. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на берлинской пресс-конференции, фрагмент которой политик опубликовала в X.

"Мы <...> продвигаем 20-й пакет санкций и намерены завершить его в следующем месяце (феврале - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Ранее Politico со ссылкой на европейских дипломатов проинформировало, что Евросоюз приступит к разработке 20-го пакета санкций в начале 2026 года. 

