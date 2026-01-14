NZZ: недавние удары РФ поставили Киев в самое тяжелое положение с начала СВО

Существенно затруднились любые ремонтные работы, а дополнительных сложностей прибавляют установившиеся на территории страны морозы, сообщает газета

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Удары ВС РФ по инфраструктуре киевского режима за последние недели поставили Украину в наиболее тяжелое положение с начала специальной военной операции. Такую оценку дала 13 января швейцарская газета Die Neue Zürcher Zeitung.

По ее информации, после этих ударов также существенно затруднились любые ремонтные работы, а дополнительных сложностей прибавляют установившиеся на территории страны морозы. При этом, обращает внимание издание, киевский режим избрал тактику замалчивания и не раскрывает истинных масштабов проблем, что еще больше усиливает недоверие к нему со стороны украинцев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что нанесли массированный удар, в том числе комплексом "Орешник", по критически важным объектам Украины, что стало ответом на декабрьскую атаку Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. В министерстве отметили, что цели удара были достигнуты.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе.

9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления.

13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы, а под Киевом образовались большие очереди на АЗС из-за фактического блэкаута.

Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои.