Глава Центрального командования ВС США призвал к деэскалации в Алеппо

Адмирал Брэд Купер также заявили о необходимости уделить первостепенное внимание защите гражданского населения и критически важной инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 14 января /ТАСС/. Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер на фоне резкой военной эскалации в районе Алеппо призвал стороны конфликта к максимальной сдержанности и защите гражданского населения.

"Мы внимательно следим за развитием событий в Алеппо и его окрестностях. Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать действий, которые могут привести к эскалации напряженности, и уделить первостепенное внимание защите гражданского населения и критически важной инфраструктуры", - говорится в заявлении Купера, размещенном на сайте командования.

Адмирал также призвал все стороны вернуться за стол переговоров и достичь "устойчивого дипломатического решения посредством диалога".

"Сирия в мире с самой собой и со своими соседями - путь к более мирному и процветающему Ближнему Востоку. США и Сирия разделяют общий интерес в поддержании мира и стабильности в регионе", - добавил Купер.

Обстановка на севере Сирии обострилась 6 января. Жертвами перестрелок между правительственными силами и курдской коалицией в городе Алеппо стали 24 человека, 129 получили ранения. Сирийские власти возложили ответственность за новый виток военной эскалации на курдские "Силы демократической Сирии" (СДС), курды, однако, отвергли свою причастность к обстрелам города и призвали к возобновлению диалога с Дамаском для поиска мирного решения. 10 января было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое гарантировало безопасную эвакуацию мирного населения и ополченцев из курдских районов.

13 января оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии объявило закрытой военной зоной районы, расположенные к востоку от города Алеппо. По данным катарского телеканала Al Jazeera, бойцы курдских формирований разрушили три моста в районе Дейр-Хареф к востоку от города Алеппо, соединяющие контролируемые ими районы с остальной частью Сирии. Телеканал Rudaw также указал, что сирийские войска открыли огонь из артиллерии по окрестностям Дейр-Хафера.