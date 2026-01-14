Фракция Тимошенко проводит заседание на фоне обысков в офисе партии

На нем рассматривают стратегию по голосованию в Верховной раде на фоне обысков в офисе политического объединения и предъявленного обвинения Юлии Тимошенко

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Фракция возглавляемой Юлией Тимошенко партии "Батькивщина" проводит заседание, на котором рассматривает стратегию по голосованию в Верховной раде на фоне обысков в офисе политического объединения и предъявленного обвинения политику. Об этом сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Прямо сейчас проходит заседание фракции "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко. Обсуждают вчерашнее обвинение и вырабатывают стратегию по сегодняшнему голосованию", - написал он в Telegram-канале.