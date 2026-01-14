Bloomberg: Уиткофф и Кушнер могут скоро посетить Москву для встречи с Путиным
НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, посетившие в декабре Москву, собираются вскоре вновь посетить российскую столицу и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Читайте также
История современных российско-американских отношений
Они утверждают, что встреча может состояться в январе, но отмечают, что планы еще не окончательно согласованы, а сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране. По словам собеседников агентства, Уиткофф и Кушнер представят последние проекты планов по урегулированию украинского конфликта, включая гарантии безопасности, которые США и Европа собираются предоставить Киеву.
2 декабря Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и Кушнером. Встреча, посвященная украинскому урегулированию, продлилась около пяти часов.