Минэнерго Украины назвало самой сложной ситуацию с электроснабжением в Киеве и области

Вернуться к почасовым графикам отключений возможно будет только "после стабилизации ситуации в энергосистеме", отметил исполняющий обязанности министра энергетики страны Артем Некрасов

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Danyil Bashakov

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ситуация с электроснабжением в столице Украины и Киевской области остается самой сложной. Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности министра энергетики страны Артем Некрасов.

"Самой сложной остается ситуация в столичном регионе", - сказал он, отметив, что в среду там применяются сетевые отключения электричества. Это означает, что подача электроэнергии для потребителей в Киеве и области временно прекращена из-за проблем в энергосистеме. Вернуться к почасовым графикам отключений возможно будет только "после стабилизации ситуации в энергосистеме", добавил он.

Некрасов также сообщил, что в непростом положении остаются и другие регионы Украины. В частности, в Днепропетровской области на утро среды без электричества находятся более 40 тыс. абонентов, а в большинстве областей страны продолжают действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры.

К вечеру 13 января около 500 многоэтажных домов в Киеве оставались без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья было приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы. Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои.