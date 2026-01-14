Генпрокурор Ирана возложил вину за ущерб от беспорядков на США и Израиль

Мохаммад Мовахеди Азад также обвинил некоторых лиц, поддерживающих мятежников внутри и за пределами страны

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Ответственность за материальный ущерб и человеческие жертвы во время массовых беспорядков в Иране лежит на США и Израиле. Об этом заявил генеральный прокурор исламской республики Мохаммад Мовахеди Азад.

"Ответственность за материальный и человеческий ущерб от недавних беспорядков и волнений лежит на сионистском враге (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС), США, а также на лицах и группах, поддерживающих мятежников внутри и за пределами страны", - приводит его слова агентство Fars.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.