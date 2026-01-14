Пашинян: членство Армении в ОДКБ лишило ее доступа к оружейным рынкам

Армянский премьер-министр добавил, что в 2022 году была ситуация, когда у страны были контракты на сотни миллионов долларов на поставку вооружения, которое не поставлялось

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Сергей Булкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 14 января. /ТАСС/. Членство Армении в ОДКБ создавало препятствия для ее доступа к международным оружейным рынкам. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме по безопасности Межамериканской комиссии по правам человека "Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей" в Ереване. Трансляцию вели местные телеканалы.

"Наше членство в ОДКБ было серьезным препятствием, я не сказал бы вторым, а третьим и даже четвертым, но препятствием для доступа к этому международному [оружейному] рынку",- сказал армянский премьер, добавив, что в 2022 году даже была ситуация, когда у страны были контракты на сотни миллионов долларов на поставку вооружения, которое не поставлялось.

Вместе с тем он подчеркнул, что заявление властей страны о том, что ее армия может использоваться только в оборонных целях и только на суверенной территории Армении, привели к тому, что страна получила доступ к международным рынкам вооружения.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре прошлого года армянский премьер объявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.