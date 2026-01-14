МИД Ирана предупредил об опасных последствиях пошлин США

Официальный представитель иранского дипведомства Эсмаил Багаи также указал на ответственность Организации Объединенных Наций и всех ее органов за выполнение своих обязанностей по защите верховенства закона на международном уровне

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Введенные США пошлины за сотрудничество с Ираном могут повлечь опасные последствия для мировой торговли. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Представитель МИД также предупредил о опасных последствиях односторонних карательных действий США для международной торговой системы, отметив ответственность Организации Объединенных Наций и всех ее органов, включая генерального секретаря, за выполнение своих обязанностей по защите верховенства закона на международном уровне", - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Багаи, "указывая на незаконный и бесчеловечный характер экономических санкций США против Ирана, а также на внутреннее противоречие этих санкций с основными принципами и нормами Устава ООН и международного права, включая основы свободной международной торговли, подчеркнул, что экономические санкции США, нарушающие и ущемляющие основные права каждого гражданина Ирана, считаются преступлением против человечности". По его словам, страны, вводящие санкции, "должны нести ответственность за последствия этих преступлений".

"Народ Ирана уже более 75 лет подвергается под различными предлогами жестоким и незаконным санкциям и экономическому давлению со стороны США и некоторых их союзников, что свидетельствует о глубоко укоренившейся враждебности к государственности Ирана в системе политического планирования и принятия решений в США", - заключил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном.

