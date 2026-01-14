Один из депутатов покинул "Батькивщину" после предъявления обвинений Тимошенко

До этого депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщал, что проходит заседание политического объединения, где депутаты начали обсуждать обвинение Тимошенко и вырабатывать стратегию по назначенному голосованию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Один из членов фракции "Батькивщина", возглавляемой Юлией Тимошенко, подал заявление о выходе из политического объединения на фоне обысков в партии и предъявления обвинений ее лидеру. Об этом сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Читайте также Новые обыски и "разоблачение". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Есть первое заявление о выходе из фракции "Батькивщина", - написал парламентарий в Telegram-канале.

До этого Гончаренко сообщал, что проходит заседание политического объединения, где депутаты начали обсуждать обвинение Тимошенко и вырабатывать стратегию по назначенному на среду голосованию.