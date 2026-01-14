ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Один из депутатов покинул "Батькивщину" после предъявления обвинений Тимошенко

До этого депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщал, что проходит заседание политического объединения, где депутаты начали обсуждать обвинение Тимошенко и вырабатывать стратегию по назначенному голосованию
08:56

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Один из членов фракции "Батькивщина", возглавляемой Юлией Тимошенко, подал заявление о выходе из политического объединения на фоне обысков в партии и предъявления обвинений ее лидеру. Об этом сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Есть первое заявление о выходе из фракции "Батькивщина", - написал парламентарий в Telegram-канале.

До этого Гончаренко сообщал, что проходит заседание политического объединения, где депутаты начали обсуждать обвинение Тимошенко и вырабатывать стратегию по назначенному на среду голосованию. 

