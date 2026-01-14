НАБУ опубликовало аудио переговоров Тимошенко с депутатами в деле о подкупе

На записи голос лидера партии "Батькивщина" не искажен и узнаваем, записи голосов других депутатов, которым она предлагала деньги, изменены, их имена не указаны

© Telegram-канал НАБУ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись переговоров лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе. Записи размещены в Telegram-канале ведомства.

На записи голос Тимошенко не искажен и узнаваем, записи голосов других депутатов, которым она предлагала деньги, изменены, их имена не указаны. По информации НАБУ, переговоры проходили в понедельник, 12 января.