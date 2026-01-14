ТАСС: Фидан вновь обсудил ситуацию в Иране с главой МИД страны

По данным источника, Турция также поддерживает контакты с США с целью снижения напряженности в соседней стране

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел второй за последние два дня телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Министр Фидан заявил о необходимости переговоров для устранения существующих напряженностей в регионе", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Фидан до этого разговаривал с Арагчи во вторник. Как сообщали в турецком МИД, обсуждались последние события в Иране.

По данным источника, Турция наряду с Ираном поддерживает контакты с США с целью снижения напряженности в соседней стране. "Дополнительно ведутся переговоры по Ирану с США", - сообщил источник.