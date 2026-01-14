Тимошенко вела переговоры с депутатами о подкупе на русском языке
Редакция сайта ТАСС
09:33
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Лидер оппозиционной украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вела переговоры с другими депутатами о подкупе на русском языке. Депутаты также отвечают ей по-русски. Это следует из аудиозаписей ее переговоров с депутатами, которые опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Тимошенко последовательно позиционирует себя как защитница украинского языка и публично всегда использует его в своих выступлениях, заявлениях и публикациях.