Тимошенко вела переговоры с депутатами о подкупе на русском языке

Как следует из аудиозаписей переговоров, парламентарии отвечают ей на русском языке

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Brendan Hoffman/ Getty Images

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Лидер оппозиционной украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вела переговоры с другими депутатами о подкупе на русском языке. Депутаты также отвечают ей по-русски. Это следует из аудиозаписей ее переговоров с депутатами, которые опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Тимошенко последовательно позиционирует себя как защитница украинского языка и публично всегда использует его в своих выступлениях, заявлениях и публикациях.