Статья

Предъявление обвинений Тимошенко. Что известно о коррупционном скандале на Украине

Лидеру украинской партии "Батькивщина" грозит от 5 до 10 лет лишения свободы
10:15

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. Это следует из аудиозаписей, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк подтвердила предъявление обвинений Тимошенко. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Обыски и обвинения

  • НАБУ заявило о разоблачении некоего главы парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии.
  • В ведомстве сообщили, что разоблаченный руководитель предлагал неправомерную выгоду ряду народных депутатов из других фракций за голосование за или против конкретных законопроектов.
  • Спикер САП Украины Ольга Постолюк подтвердила предъявление обвинений Тимошенко по статье о подкупе должностного лица.
  • Она не уточнила, на какой именно мере пресечения будут настаивать следственные органы.
  • По данным издания "Страна", Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение.
  • В НАБУ в связи с проведением обысков сообщали, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Кадры обысков у Юлии Тимошенко

Публикация видео и аудизаписей

  • НАБУ опубликовало видео обысков в офисе Тимошенко, на которых присутствует и она сама.
  • На кадрах Тимошенко в присутствии сотрудников НАБУ предъявляют несколько пачек стодолларовых купюр.
  • Ведомство также опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе.
  • На записи голос Тимошенко не искажен и узнаваем, записи голосов других депутатов, которым она предлагала деньги, изменены, их имена не указаны.
  • Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом, следует из аудиозаписей, опубликованных НАБУ.
  • На аудиопленках Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте.
  • На записи разговоров, которые, как утверждает НАБУ, состоялись 12 января, она обсуждает голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.
  • Тимошенко вела переговоры с другими депутатами на русском языке.

Аудиозапись переговоров Юлии Тимошенко с депутатами Рады

Реакция

  • Тимошенко пришла на заседание Верховной рады и заявила с трибуны парламента о своей невиновности.
  • Один из членов фракции "Батькивщина" подал заявление о выходе из политического объединения на фоне обысков в партии и предъявления обвинений ее лидеру, сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
 
