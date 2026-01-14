Предъявление обвинений Тимошенко. Что известно о коррупционном скандале на Украине
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. Это следует из аудиозаписей, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).
Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк подтвердила предъявление обвинений Тимошенко. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Обыски и обвинения
- НАБУ заявило о разоблачении некоего главы парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии.
- В ведомстве сообщили, что разоблаченный руководитель предлагал неправомерную выгоду ряду народных депутатов из других фракций за голосование за или против конкретных законопроектов.
- Спикер САП Украины Ольга Постолюк подтвердила предъявление обвинений Тимошенко по статье о подкупе должностного лица.
- Она не уточнила, на какой именно мере пресечения будут настаивать следственные органы.
- По данным издания "Страна", Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение.
- В НАБУ в связи с проведением обысков сообщали, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Публикация видео и аудизаписей
- НАБУ опубликовало видео обысков в офисе Тимошенко, на которых присутствует и она сама.
- На кадрах Тимошенко в присутствии сотрудников НАБУ предъявляют несколько пачек стодолларовых купюр.
- Ведомство также опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе.
- На записи голос Тимошенко не искажен и узнаваем, записи голосов других депутатов, которым она предлагала деньги, изменены, их имена не указаны.
- Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом, следует из аудиозаписей, опубликованных НАБУ.
- На аудиопленках Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте.
- На записи разговоров, которые, как утверждает НАБУ, состоялись 12 января, она обсуждает голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.
- Тимошенко вела переговоры с другими депутатами на русском языке.
Реакция
- Тимошенко пришла на заседание Верховной рады и заявила с трибуны парламента о своей невиновности.
- Один из членов фракции "Батькивщина" подал заявление о выходе из политического объединения на фоне обысков в партии и предъявления обвинений ее лидеру, сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).