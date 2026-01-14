Статья

Предъявление обвинений Тимошенко. Что известно о коррупционном скандале на Украине

Лидеру украинской партии "Батькивщина" грозит от 5 до 10 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Brendan Hoffman/ Getty Images

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. Это следует из аудиозаписей, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк подтвердила предъявление обвинений Тимошенко. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Обыски и обвинения

НАБУ заявило о разоблачении некоего главы парламентской фракции в подкупе законодателей другой партии.

В ведомстве сообщили, что разоблаченный руководитель предлагал неправомерную выгоду ряду народных депутатов из других фракций за голосование за или против конкретных законопроектов.

Спикер САП Украины Ольга Постолюк подтвердила предъявление обвинений Тимошенко по статье о подкупе должностного лица.

Она не уточнила, на какой именно мере пресечения будут настаивать следственные органы.

По данным издания "Страна", Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о переходе во фракцию "Батькивщина" за денежное вознаграждение или за неформальное присоединение.

В НАБУ в связи с проведением обысков сообщали, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), предусматривающей наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Кадры обысков у Юлии Тимошенко © Telegram-канал НАБУ

Публикация видео и аудизаписей

НАБУ опубликовало видео обысков в офисе Тимошенко, на которых присутствует и она сама.

На кадрах Тимошенко в присутствии сотрудников НАБУ предъявляют несколько пачек стодолларовых купюр.

Ведомство также опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе.

На записи голос Тимошенко не искажен и узнаваем, записи голосов других депутатов, которым она предлагала деньги, изменены, их имена не указаны.

Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом, следует из аудиозаписей, опубликованных НАБУ.

На аудиопленках Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте.

На записи разговоров, которые, как утверждает НАБУ, состоялись 12 января, она обсуждает голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.

Тимошенко вела переговоры с другими депутатами на русском языке.

Аудиозапись переговоров Юлии Тимошенко с депутатами Рады © Telegram-канал НАБУ

Реакция