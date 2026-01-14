В пяти подконтрольных Киеву территориях Запорожской области объявили эвакуацию

Вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что 40 детей с родителями эвакуируют в Черкасскую область

© John Moore/ Getty Images

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В пяти населенных пунктах подконтрольных Киеву территорий Запорожской области 40 детей с родителями будут эвакуированы в Черкасскую область. Об этом заявил украинский вице-премьер - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Было принято сложное, но необходимое решение - об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области. Речь идет о 40 детях из 26 семей в двух общинах. Для их приема и размещения выбрана Черкасская область", - сообщил Кулеба по итогам очередного заседания координационного штаба по эвакуации.

Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта. Как отмечал Кулеба, с 1 июня 2025 года из прифронтовых территорий Украины эвакуированы 150 тыс. человек, среди них почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. людей с ограниченной мобильностью.