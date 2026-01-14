FT: в Брюсселе опасаются контроля спутниковых частот над территорией ЕС компанией Маска

Речь идет, по данным издания, о диапазоне 2 ГГц, используемом американскими компаниями Viasat и EchoStar

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Возможный контроль спутниковых частот над территорией Евросоюза компанией Starlink Илона Маска вызывает растущую обеспокоенность у европейских чиновников и компаний. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Речь идет, по данным издания, о диапазоне 2 ГГц, используемом в настоящее время американскими компаниями Viasat и EchoStar. Срок действия их лицензий истекает в мае 2027 года, произойдет процесс перераспределения, который должен привлечь интерес широкого круга игроков, включая платформу Starlink, а также операторов из КНР.

"Это определит, кто станет лидером в космосе [для Европы]", - сказал представитель отрасли на фоне обострения дебатов о том, как ЕС может смягчить и ограничить зависимость от американских поставщиков технологий. Еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс заявил FT, что после истечения срока действия текущих лицензий "не следует упускать возможность разумно распорядиться выделением частот в диапазоне 2 ГГц". Это является "стратегическим фактором развития правительственной связи в космической отрасли, в частности, для услуг прямой связи с устройствами", добавил он.

Отношения между Еврокомиссией и самым богатым человеком планеты недавно еще более обострились в связи с требованием Брюсселя к Маску "быстро исправить" алгоритмы чата-бота на основе искусственного интеллекта Grok. В противном случае инструмент столкнется, как предупредили европейские чиновники, с мерами в рамках Закона ЕС о цифровых услугах (DSA).

Расследование в отношении X в ЕС началось в декабре 2023 года. ЕК подозревает компанию в нарушении закона о цифровых услугах, который обязывает операторов интернет-ресурсов без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в Евросоюзе. 8 января ЕК обвинила X в генерации с помощью Grok контента антисемитского и педофильского содержания и дала платформе указание сохранять все документы, имеющие отношение к этой нейросети, до конца 2026 года. Такое указание фактически означает, что ЕК готовит новые юридические обвинения против X.