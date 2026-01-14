Белый дом: признание "Братьев-мусульман" террористами укрепит безопасность США

Вашингтон и его партнеры в регионе признают угрозу и необходимость серьезных действий, отметил старший советник американского президента по делам Африки и арабских стран Массад Булос

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Решение Государственного департамента о признании террористическими организациями ливанского, египетского и иорданского подразделений международного исламистского движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ) должно укрепить безопасность американцев, а также помочь в совместной работе с ближневосточными партнерами в части борьбы с терроризмом, заявил старший советник президента США по делам Африки и арабских стран Массад Булос.

"Под руководством президента США Дональда Трампа мы объявляем отделения "Братьев-мусульман" теми, кем они и являются, - террористическими группами. США и наши партнеры в регионе признают эту серьезную угрозу и необходимость серьезных действий. Госсекретарь Марко Рубио устанавливает бескомпромиссные стандарты для обеспечения безопасности американского народа", - написал Булос в X.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США признали подразделения "Братьев-мусульман" в Ливане, Египте и Иордании террористическими организациями.