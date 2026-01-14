Рада со второй попытки назначила Федорова министром обороны Украины

Решение о назначении поддержали 277 депутатов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Верховная рада со второй попытки проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны Украины, следует из прямой трансляции заседания на телеканале "Рада".

Решение о назначении поддержали 277 депутатов при 226 минимально необходимых.

13 января Рада отправила Федорова в отставку с должности первого вице-премьера, министра цифровой трансформации. В тот же день должно было состояться его назначение главой Минобороны, но оно было отложено. Кандидатуру 34-летнего Федорова на пост главы Минобороны предложил 2 января Владимир Зеленский. Федоров сменил на этом посту Дениса Шмыгаля.