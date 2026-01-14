The Times of Israel: борт №1 покинул Израиль из-за возможного обострения с Ираном

Самолет взял курс на Средиземное море

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Самолет "Крыло Сиона" - главный правительственный борт Израиля - покинул воздушное пространство страны. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Воздушное судно вылетело с военной авиабазы Неватим на юге Израиля и взяло курс на Средиземное море. Причины этого вылета не уточняются, о возможных зарубежных поездках премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на данный момент не сообщалось.

Как отмечает The Times of Israel, борт №1 ранее покидал израильское воздушное пространство в ожидании возможных ударов со стороны Ирана. Так, 13 июня 2025 года, когда Израиль начал наносить удары по Ирану, самолет покинул пределы страны, вылетев из аэропорта Бен-Гурион. До этого, 13 апреля того же года, незадолго до ожидавшейся ракетной атаки Ирана, "Крыло Сиона" покинуло авиабазу Неватим, которая в итоге подверглась иранскому удару.