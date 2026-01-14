Адвокаты потребовали личного присутствия Гуцул на заседаниях суда

По словам адвоката Сергей Морару, практика присутствия обвиняемых на судебных заседаниях по видеосвязи была введена в период COVID-19 в 2020 году и имела обоснованные причины

КИШИНЕВ, 14 января. /ТАСС/. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул потребовала ее личного присутствия на судебных заседаниях. Об этом сообщил журналистам адвокат Сергей Морару.

"Согласно закону, обвиняемые должны присутствовать в зале суда, даже если Апелляционная палата хочет рассмотреть это дело по-своему и ссылается на какие-то внутренние распоряжения - нет, мы оспариваем это", - сказал адвокат. По его словам, практика присутствия обвиняемых на судебных заседаниях по видеосвязи была введена в период COVID-19 в 2020 году и имела обоснованные причины. "Но пандемия завершилась, и сам закон не меняли. Обвиняемые должны быть доставлены в зал суда", - уточнил Морару.

Защита обратила внимание на проходящий в эти дни процесс вокруг бывшего олигарха Владимира Плахотнюка, который находится под арестом в одном пенитенциарном учреждении с Гуцул и регулярно доставляется на заседания суда. Глава Гагаузии наблюдает за ходом заседаний по видеосвязи. При этом она не может полноценно вовлекаться в процесс, так как слушает запаздывающий перевод, что, по ее словам, существенно затрудняет защиту.

Ранее адвокаты потребовали сменить судейскую коллегию, которую не раз обвиняли в предвзятости. Однако в этом им отказали.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты обвинили в предвзятом отношении к Гуцул судью первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.

Спустя два дня Народное собрание (парламент) и Исполнительный комитет Гагаузии опубликовали совместную резолюцию, в которой назвали преследование Гуцул правоохранительными органами Молдавии попыткой "ликвидации реальной автономии региона и подавления воли его населения".

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.