"Страна": подо Львовом проводится спецоперация из-за стрельбы по автобусу ТЦК

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Специальная операция проводится в поселке Рудно под Львовом на западе Украины из-за стрельбы в автобус с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщило издание "Страна".

По информации депутата горсовета Львова Игоря Зинкевича, мужчина из травматического оружия обстрелял микроавтобус ТЦК и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. "В Рудно произошла стрельба, сейчас полиция на месте, устанавливают всех причастных. В городе проводят спецоперацию, на выездах из города работает полиция", - написал Зинкевич в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Страна" в свою очередь отмечает, что из-за действий полиции на выезде из города образовались пробки.