Глава МИД: народ Ирана будет защищать страну от любой внешней угрозы

Аббас Арагчи подчеркнул решимость иранского народа отстаивать безопасность и достоинство республики

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 14 января. /ТАСС/. Народ Ирана полон решимости защищать свою страну от любой внешней угрозы. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, его слова приводятся в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту, в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном Арагчи "подчеркнул решимость иранского народа отстаивать национальный суверенитет [своей страны], защищать безопасность и достоинство Ирана от любого иностранного вмешательства и угрозы".