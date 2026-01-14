Трамп: НАТО должна возглавить процесс присоединения Гренландии к США

Соединенным Штатам нужен остров для обеспечения национальной безопасности, сообщил американский президент

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Североатлантический альянс должен возглавить процесс присоединения Гренландии к США.

"Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Она имеет ключевое значение для системы "Золотой купол", над которой мы работаем, - написал он в Truth Social. - НАТО должна возглавить процесс ее приобретения для нас". По утверждению Трампа, если США не присоединят Гренландию, то это сделает Россия или Китай.

По мнению американского лидера, Североатлантический альянс станет "гораздо эффективнее", если Гренландия станет частью Соединенных Штатов.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США. Позднее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит "из двух упряжек". Он отмечал, что Россия или Китай якобы могут "взять" остров, если этого не сделают США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.